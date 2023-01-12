Евросоюз нарастит производство препаратов и сформирует запасы на фоне дефицита лекарств

Евросоюз сформирует запасы лекарств и ужесточит надзор над производством, чтобы справиться с дефицитом лекарств, пишет The Financial Times. Также блок попытается уменьшить зависимость от Китая и нарастить производственные мощности.

Издание сообщает, что зимний всплеск заболеваемости и сокращение экспорта из Китая привели к недостатку некоторых базовых лекарств, таких как пенициллин и парацетамол. Об их нехватке сообщают все 27 стран — членов ЕС и Великобритания.

Еврокомиссия испытывает давление со стороны национальных правительств, призывающих ее разобраться с ситуацией. Она уже заявила, что примет меры для обеспечения «стратегической автономии» в отношении основных лекарств посредством «системной промышленной политики».

Для этого Еврокомиссия планирует предложить закон, который поможет «обеспечить доступ к лекарствам для всех нуждающихся пациентов и избежать каких-либо перебоев на рынке лекарств». Реформа введет «более жесткие обязательства по поставкам» для компаний, установит требования по «более раннему уведомлению о нехватке и отзывах» препаратов и обяжет предоставлять более прозрачную информацию о запасах лекарств.

FT пишет, что реформа может натолкнуться на сопротивление со стороны фармацевтической промышленности. Чтобы увеличить производство, правительства в первую очередь должны начать покупать лекарства по более высоким ценам, ослабить правила маркировки и упростить процесс выдачи разрешения на продажу, отмечают производители.

В конце сентября прошлого года США также начали принимать меры по снижению зависимости от Китая и увеличению финансирования отечественных производств. Президент Джо Байден подписал указ о поддержке биотехнологической отрасли страны.