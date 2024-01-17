Евросоюз одобрил первую противоопухолевую иммунотерапию подкожно

Европейская комиссия (ЕК) выдала разрешение на продажу препарата «Тецентрик» (атезолизумаб) в сочетании с технологией подкожной доставки лекарств ENHANZE, которая основана на ферменте рекомбинантной гиалуронидазы человека PH20 (rHuPH20). Об этом сообщила компания Halozyme, разработавшая ENHANZE.

Одобрение распространяется на все зарегистрированные показания к применению «Тецентрика», принадлежащего Roche. Отмечается, что это первая одобренная в Евросоюзе иммунотерапия против онкологических заболеваний, связанных с высокой экспрессией рецептора PD-L1, которую можно вводить подкожно.

Процедура с использованием внутривенных инфузий занимает от 30 до 60 минут. Подкожные инъекции препарата позволяют сократить это время до 7 минут. Кроме того, благодаря подкожному способу введения пациенты смогут получать лекарственное средство на дому.

Регистрация в ЕС последовала за публикацией данных исследований IMscin001, в котором сопоставлялась безопасность и эффективность введения «Тецентрика» подкожно и внутривенно. 75% медицинских работников отметили, что подкожный способ доставки препарата сократит время оказания помощи для медицинских бригад.