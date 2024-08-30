Евростат отчитался об объеме поставок препаратов из Евросоюза в Россию

Объем экспорта фармацевтической продукции из Европейского союза (ЕС) в Россию остается на прежнем уровне, несмотря на введенные санкции. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Во II квартале 2024 года объем поставок фармацевтических товаров из стран ЕС в Россию составил 2,03 млрд евро. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года он составил — 1,98 млрд, а в I квартале этого года — 2,07 млрд. Пиковые показатели экспортных операций лекарственных средств были зафиксированы в IV квартале 2022 года, тогда объем поставок составил — 2,9 млрд евро.

По информации Евростата, в 2023 году страны Евросоюза поставили в Россию медикаментов на 8,7 млрд евро, что на 12% меньше, чем в 2022 году — 9,9 млрд евро. Судя по объему экспорта в 4,1 млрд евро за первое полугодие 2024 года, поставки фармпродукции сохранят стабильную динамику и впредь. Более того, исходя из приводимых данных, в условиях действующих ограничений лекарственные средства выделяются как ведущая статья экспорта из Европы в РФ по сравнению с иными группами товаров.

Как отмечает европейское статистическое ведомство, препараты остаются одной из немногих категорий товаров, поставки которых продолжаются в Россию без серьезного снижения их объема. Для сравнения: