Евтушенков пока не видит условий для выхода «Биннофарм Групп» на IPO

Планов по проведению IPO «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») в 2023 году нет, для этого нужна соответствующая среда, которой в настоящее время нет. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, передает его слова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщал, что компания не исключает возможности выхода на азиатские биржи, в частности, на биржи Гонконга и Шанхая. В мае он говорил, что компания не исключает возможности проведения IPO в ближайшее время. В сентябре 2021 года также и Евтушенков допускал проведение «Биннофарм Групп» IPO в 2022 году. Он тогда заявил, что компания может стать первым предприятием из портфеля АФК «Системы», которая это сделает.

Сейчас Евтушенков считает, что российская экономика «не сроднилась» с китайской и для выхода на азиатские биржи, в том числе биржи Гонконга и Китая, «нужно иметь там интересы».

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).