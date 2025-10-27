ФАС России раскрыла картель при поставке лекарств на 812 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке препаратов из Перечня ЖНВЛП на сумму более 812 млн руб., сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Служба установила, что ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» принимали совместное участие в 529 электронных аукционах для нужд госучреждений в 71 регионе России. Компании использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения.
«Действия участников привели к поддержанию цен на торгах», — заключили в службе.
Компаниям грозят административные штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Кроме того, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
