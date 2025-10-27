Новости
ФАС России раскрыла картель при поставке лекарств на 812 млн рублей

27.10.2025
13:08
ДинаКоблова
Картель при поставке жизненно важных лекарств на 812 млн руб. раскрыла ФАС России. Компаниям «МФК «Арфа» и «Просторы Здоровья» грозят административные штрафы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке препаратов из Перечня ЖНВЛП на сумму более 812 млн руб., сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Служба установила, что ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» принимали совместное участие в 529 электронных аукционах для нужд госучреждений в 71 регионе России. Компании использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения.

«Действия участников привели к поддержанию цен на торгах», — заключили в службе.

Компаниям грозят административные штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Кроме того, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

