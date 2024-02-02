ФАС будет рассматривать жалобы только от участников торгов

С 2024 года ФАС не рассматривает жалобы от лиц, чьи права и законные интересы не могут быть нарушены действиями заказчиков в рамках № 44-ФЗ. Соответствующее письмо ФАС направила своим территориальным органам, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ФАС напомнили, что в случае подачи жалобы могут быть нарушены права и законные интересы участника закупки. В случаях, когда в извещении установлены специальные требования к участникам, служба будет проверять их наличие у заявителя по жалобе. Если заявитель не обладает специальной правоспособностью и/или у него отсутствует соответствующий опыт, ему откажут в принятии жалобы для рассмотрения по существу.

В таких случаях права и законные интересы участника закупки не могут быть нарушены действиями или бездействием субъекта контроля. Мера направлена на борьбу с «профессиональными жалобщиками» и позволит пресечь случаи злоупотребления отдельными лицами правом на обжалование закупок.

Так, только в январе 2024 года в службу поступило свыше 2,1 тыс. жалоб, по 228 из которых было отказано в рассмотрении (10,6%). При этом за аналогичный период прошлого года в ФАС России поступило более 2,7 тыс. жалоб, по 139 из которых было отказано (5%).