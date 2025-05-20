ФАС обнаружила картель при поставках мединструментов на сумму 1,2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения при поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Как сообщили в пресс-службе ФАС, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в отношении компаний «Фокус», «Отримед» и «Экстравижн».
Организации подозревают в картельном сговоре для поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила более 1,2 млрд руб.
Если вину установят, то компаниям грозят оборотные штрафы за нарушение ст.14.32 КоАП РФ.
|
По данным СПАРК, компанией «Экстравижн» владеет Ирина Гринвальд. Выручка организации в 2023 году составила 80,4 млн руб., в 2024 году — 85,3 млн руб. «Фокус» принадлежит Михаилу Благовещенскому. Выручка компании в 2023 году составила 1,5 млрд руб., в 2024 году — 2,2 млрд руб. Компанией «Отримед» владеет Олег Ефремов, выручка за 2023 год составила 17,5 млн руб.
В декабре 2024 года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О защите конкуренции». Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграция с базами данных ведомств и юрлиц запланированы на 2025 год.
Нет комментариев
Комментариев: 0