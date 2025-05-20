ФАС обнаружила картель при поставках мединструментов на сумму 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения при поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Как сообщили в пресс-службе ФАС, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в отношении компаний «Фокус», «Отримед» и «Экстравижн».

Организации подозревают в картельном сговоре для поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила более 1,2 млрд руб.

Если вину установят, то компаниям грозят оборотные штрафы за нарушение ст.14.32 КоАП РФ.

По данным СПАРК, компанией «Экстравижн» владеет Ирина Гринвальд. Выручка организации в 2023 году составила 80,4 млн руб., в 2024 году — 85,3 млн руб. «Фокус» принадлежит Михаилу Благовещенскому. Выручка компании в 2023 году составила 1,5 млрд руб., в 2024 году — 2,2 млрд руб. Компанией «Отримед» владеет Олег Ефремов, выручка за 2023 год составила 17,5 млн руб.

В декабре 2024 года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О защите конкуренции». Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграция с базами данных ведомств и юрлиц запланированы на 2025 год.