ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках лекарств

Московское областное УФАС России выявило картельный сговор при госзакупках лекарственных средств. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, соответствующее соглашение заключили между собой ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации».

Сговор компаний был направлен на поддержание цен на торгах. Их провели ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр», ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», ОГБУЗ «Рославльская «ЦРБ» и ГАУЗ «Брянская городская больница № 1».

ФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Речь идет о создании картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

В надзорном органе выяснили, что в ходе электронных торговых процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений от 0% до 1,5% начальной максимальной цены. Это позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 122 млн руб.

В связи с заключением контрактов на сумму более 50 млн руб. материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со ст.178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции).