ФАС: обслуживание медтехники в РФ искусственно монополизировано

«Рынок технического обслуживания и ремонта медицинских изделий остается относительно закрытым даже для хозяйствующих субъектов, имеющих на такой вид деятельности соответствующую лицензию, так как поставщики не предоставляют в полном объеме необходимую информацию, программное обеспечение, ключи и пароли не только сторонним подрядным организациям для совершения необходимых технических регламентных работ и ремонта, но и самим покупателям – медицинским организациям, являющимся собственниками соответствующих медицинских изделий. Тем самым собственники зависят от поставщиков, по усмотрению которых формируются цены, сроки выполнения работ и состав исполнителей по ремонту и техническому обслуживанию. Такая политика производителей и поставщиков – не что иное, как искусственная монополизация рынка. Она может привести к снижению качества услуг, поскольку наделение какой-либо сервисной организации исключительными правами далеко не всегда означает, что эта организация лучшая», – сказал замглавы ФАС 26 ноября на «круглом столе» «Развитие финансируемых государством рынков здравоохранения».

Для устранения этих проблем антимонопольное ведомство предлагает нормативно закрепить обязанность производителя (поставщика) передавать совместно с медизделием информацию, необходимую для его ремонта и технического обслуживания. Это даст право собственнику – медицинской организации – полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также выбирать поставщиков услуг по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

В ФАС считают, что для обеспечения необходимых стандартов обслуживания и минимизации возможных негативных последствий для пациентов и медицинских учреждений необходимо решать вопросы доступа на рынок технического обслуживания с использованием инструментов саморегулирования.

«Мы полагаем, что при переходе на систему саморегулирования одной из функций саморегулируемых организаций по сервисному обслуживанию медицинских изделий станет контроль за соблюдением участниками внутренних правил и норм. Правила, принятые саморегулируемой организацией, должны быть едиными по отношению к хозяйствующим субъектам, с одинаковым набором требований по обслуживанию каждого вида медицинских изделий и серьезными мерами ответственности», – заключил Андрей Цыганов.