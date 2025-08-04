ФАС оштрафовала «Герофарм» за рекламу препарата «Семавик» на гала-концерте в Сочи

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области оштрафовало ООО «Герофарм» за нарушение Закона о рекламе, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как следует из постановления в базе решений ФАС, препарат «Семавик» (МНН семаглутид, используется при сахарном диабете 2-го типа) был прорекламирован в ходе гала-концерта «Новая волна 2024» и гала-ужина журнала «Hello» в Олимпийском парке в Сочи. Доказательствами послужили спонсорский договор с ООО «АРС-ПЕРФОМАНС» и видеоролики с мероприятий.

Управление признало рекламу нарушающей ч.8 ст.24 Закона о рекламе, согласно которой ограничивается распространение рекламы рецептурных препаратов — такая реклама разрешена только на медицинских и фармацевтических мероприятиях и в специализированных печатных изданиях. Решение послужило основанием для привлечения компании к административной ответственности по ч.5 ст.14.3 КоАП РФ.

Компанию оштрафовали на 200 тыс. руб.

При этом ФАС сочла клип на песню группы «Ленинград» и Зои «Тирзетта» творческим произведением, которое не может считаться рекламой. На видеоролик не распространяются положения Федерального закона «О рекламе», считает Федеральная антимонопольная служба.