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ФАС оштрафовала «Герофарм»...

ФАС оштрафовала «Герофарм» за рекламу препарата «Семавик» на гала-концерте в Сочи

04.08.2025
18:05
Дина Коблова
УФАС по Московской области оштрафовало фармкомпанию «Герофарм» на 200 тыс. руб. за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала «Hello» в Сочи. Компанию признали нарушившей Закон о рекламе.
Фото: 123rf.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области оштрафовало ООО «Герофарм» за нарушение Закона о рекламе, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как следует из постановления в базе решений ФАС, препарат «Семавик» (МНН семаглутид, используется при сахарном диабете 2-го типа) был прорекламирован в ходе гала-концерта «Новая волна 2024» и гала-ужина журнала «Hello» в Олимпийском парке в Сочи. Доказательствами послужили спонсорский договор с ООО «АРС-ПЕРФОМАНС» и видеоролики с мероприятий.

Управление признало рекламу нарушающей ч.8 ст.24 Закона о рекламе, согласно которой ограничивается распространение рекламы рецептурных препаратов — такая реклама разрешена только на медицинских и фармацевтических мероприятиях и в специализированных печатных изданиях. Решение послужило основанием для привлечения компании к административной ответственности по ч.5 ст.14.3 КоАП РФ.

Компанию оштрафовали на 200 тыс. руб.

При этом ФАС сочла клип на песню группы «Ленинград» и Зои «Тирзетта» творческим произведением, которое не может считаться рекламой. На видеоролик не распространяются положения Федерального закона «О рекламе», считает Федеральная антимонопольная служба.

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