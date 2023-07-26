ФАС оштрафовала ООО «Промомед ДМ» за нарушения закона о рекламе

ФАС оштрафовала ООО «Промомед ДМ» за ненадлежащую рекламу лекарственного средства «Амбене Био». Реклама гарантировала потребителям, что препарат оказывает положительное действие и эффективен при лечении остеоартрита. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С жалобой на нарушения закона о рекламе ранее в ФАС обратилось АО «Фармстандарт». В пресс-службе надзорного органа пояснили, что рекламные листовки распространялись на XVII Национальном конгрессе терапевтов.

В итоге, ФАС признала рекламу ненадлежащей и обязала компанию ООО «Промомед ДМ» выплатить 200 тыс. руб.