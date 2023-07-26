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ФАС оштрафовала ООО...

ФАС оштрафовала ООО «Промомед ДМ» за нарушения закона о рекламе

26.07.2023
14:25
Артем Косенок
ФАС оштрафовала ООО «Промомед ДМ» на 200 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу лекарственного средства «Амбене Био». Потребителям гарантировали положительный результат от его применения.

ФАС оштрафовала ООО «Промомед ДМ» за ненадлежащую рекламу лекарственного средства «Амбене Био». Реклама гарантировала потребителям, что препарат оказывает положительное действие и эффективен при лечении остеоартрита. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С жалобой на нарушения закона о рекламе ранее в ФАС обратилось АО «Фармстандарт». В пресс-службе надзорного органа пояснили, что рекламные листовки распространялись на XVII Национальном конгрессе терапевтов.

В итоге, ФАС признала рекламу ненадлежащей и обязала компанию ООО «Промомед ДМ» выплатить 200 тыс. руб.

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