Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ФАС оштрафовала «Яндекс»...

ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за нарушения при рекламе БАД

26.03.2024
18:50
Коблова Дина
УФАС оштрафовало на 650 тыс. руб. «Яндекс» из-за рекламы биодобавок без предупреждения о том, что БАД не являются лекарством. Поводом для этого стало два заявления с жалобами на рекламу в сервисе «Яндекс.Директ». 
Фото: 123rf.com

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало компанию «Яндекс» из-за рекламы биологически активных добавок, подробностями поделились в пресс-службе УФАС.

В управление поступили две жалобы на рекламу БАД в сервисе «Яндекс.Директ». В обоих случаях отсутствовало предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Необходимость наличия такого предупреждения закреплена в ч.1 ст.23 Закона о рекламе, который определяет особенности рекламы биологически активных и пищевых добавок, а также продуктов детского питания.

Компании выписали штрафы в размере 300 тыс. и 350 тыс. руб. за нарушение Закона о рекламе (ч.5 ст.14.3 КоАП РФ).

Это не первый случай, когда ФАС штрафует компанию за нарушения при рекламе БАД. В декабре 2023 года ФАС возбудила дело против «Яндекса» и рекламодателя «ОМД Эвиденс». По данным надзорного органа, они не предупреждали о наличии противопоказаний к применению и использованию при рекламе препарата «Тыквеол».

Также в сентябре прошлого года стало известно, что Алтайское управление ФАС оштрафовало «Яндекс» на 300 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу фиточая. Компания распространяла рекламу без указания информации о том, что БАД не является лекарственным средством.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.