«Яндекс» оштрафовали за ненадлежащую рекламу алтайского фиточая

«Яндекс» оштрафован на 300 тыс. руб. за нарушение законодательства при рекламировании алтайских биологически активных добавок (БАД). Компания распространяла рекламу БАД без указания о том, что он не является лекарственным средством. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского управления ФАС.

Как пояснили в надзорном органе, речь идет о фиточае «Алтай» (производитель ООО «Алтайский кедр»), который распространялся на сайте объявлений через сервис «Яндекс.Директ». Антимонопольный орган установил, что фиточай является биологически активной добавкой. Подтверждающая информация о регистрации продукта в качестве БАД опубликована на сайте продавца «Алтайский кедр».

При этом в рекламе фиточая отсутствовало предупреждение, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Согласно закону такое предупреждение обязательно при распространении рекламы БАД и оно должно занимать не менее 10% площади рекламного пространства в случае распространения печатной, наружной и интернет-рекламы.

«Яндекс» должен был добавить такое упоминание автоматически, но этого не произошло из-за технической ошибки сервиса. Компания оперативно исполнила предписание антимонопольного органа о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. За допущенное нарушение «Яндекс» оштрафован на 300 тыс. руб. Штраф оплачен в бюджет.

В ФАС добавили, что это уже второй факт привлечения ООО «Яндекс» к административной ответственности в текущем году. Ранее на компанию был наложен штраф в размере 200 тыс. руб. за распространение ненадлежащей рекламы препарата «Артнео».

В конце июля Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела против «Яндекса». Компанию заподозрили в нарушении рекламы биологически активных добавок. Если вина будет доказана, «Яндексу» грозит штраф по ст.14.3 КоАП РФ. Он может достигать 500 тыс. руб.