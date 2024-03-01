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ФАС оштрафовала участников...

ФАС оштрафовала участников картеля по поставке препаратов и медизделий

01.03.2024
17:22
В Приморском крае пять компаний заключили картельный сговор при поставках препаратов и медизделий. Четырех из них оштрафовали суммарно на 656 тыс. руб.
Фото: pressfoto/on Freepik

Приморское управление ФАС оштрафовало ООО «Симран», ООО «Поли-трейд», ООО «Агат Плюс» и ООО «Хардей» суммарно на 656 603 руб. за заключение и реализацию картельного сговора, об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

По данным службы, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при поставке лекарств, медицинского оборудования, расходного материла и уборочного инвентаря для Владивостокской клинической больницы № 4. Организации подавали заявки на участие в закупках, и если конкурентов не было, они отказывались от дальнейшей работы, таким образом заключая контракт по максимально высокой цене. Такое поведение нарушает п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Ранее среди компаний — участников медицинского картеля числилось также ООО «Звездный ветер». В ФАС также сообщали, что общая сумма контрактов составила более 23 млн руб.

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