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Пять компаний в...

Пять компаний в Приморье заподозрили в картельном сговоре при поставках лекарств

10.01.2024
14:35
Артем Косенок
В Приморском крае региональное управление ФАС сообщило, что пять компаний заключили картельный сговор при поставках препаратов и медизделий. Общая сумма контрактов составила более 23 млн руб.
Фото: Freepik

Приморское УФАС России признало ООО «Симран», ООО «Поли-трейд», ООО «Звездный ветер», ООО «Агат Плюс» и ООО «Хардей» нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как рассказали в ФАС, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при поставке лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов, а также уборочного инвентаря для нужд Владивостокской клинической больницы № 4.

Организации подавали заявки на участие в закупочных процедурах и в случае отсутствия других конкурентов отказывались от дальнейшей борьбы. Такое поведение обеспечило заключение контракта по максимально высокой цене в условиях отсутствия конкурентного ценового предложения. Общая сумма контрактов составила более 23 млн руб.

Приморское УФАС признало компании нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

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