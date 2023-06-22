Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ФАС оштрафует Microlife...

ФАС оштрафует Microlife AG за попытку устанавливать цены на тонометры

22.06.2023
14:12
Артем Косенок
ФАС оштрафует швейцарскую Microlife AG за попытку устанавливать цены на тонометры. Надзорный орган признал ее виновной в координации экономической деятельности.
Фото: freepik/ru.freepik.com

ФАС признала виновным в нарушении закона о конкуренции французского производителя Microlife AG. Действия компании приводили к установлению и поддержанию цен на приборы для измерения артериального давления, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Речь идет о тонометрах BP 3AG1, BP A2 Basic, BP A2 Easy, BP A200 AFIB, BP W100, BP AG1-20, BP A100, BP A150 AFIB, BP A6 PC.

Дело в отношении Microlife AG возбудили в феврале 2023 года. Тогда ФАС установила, что компания направляла покупателям прайс-листы с ценами для последующей продажи потребителям. Согласно указаниям, розничные цены не должны были быть ниже заранее определенной суммы.

Накануне, 21 июня, ФАС признала Microlife AG виновной в координации экономической деятельности. Нарушение выразилось в установлении рекомендованных розничных цен на площадках Яндекс.Маркет, Ozon и Apteka.ru, а также в контроле за ценами и воздействии на них.

Microlife AG оказывала содействие в ходе расследования обстоятельств дела, а также устранила нарушения закона. В связи с этим предписание не выдавалось. Штраф компании будет назначен в рамках рассмотрения административного дела.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.