ФАС оштрафует Microlife AG за попытку устанавливать цены на тонометры

ФАС признала виновным в нарушении закона о конкуренции французского производителя Microlife AG. Действия компании приводили к установлению и поддержанию цен на приборы для измерения артериального давления, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Речь идет о тонометрах BP 3AG1, BP A2 Basic, BP A2 Easy, BP A200 AFIB, BP W100, BP AG1-20, BP A100, BP A150 AFIB, BP A6 PC.

Дело в отношении Microlife AG возбудили в феврале 2023 года. Тогда ФАС установила, что компания направляла покупателям прайс-листы с ценами для последующей продажи потребителям. Согласно указаниям, розничные цены не должны были быть ниже заранее определенной суммы.

Накануне, 21 июня, ФАС признала Microlife AG виновной в координации экономической деятельности. Нарушение выразилось в установлении рекомендованных розничных цен на площадках Яндекс.Маркет, Ozon и Apteka.ru, а также в контроле за ценами и воздействии на них.

Microlife AG оказывала содействие в ходе расследования обстоятельств дела, а также устранила нарушения закона. В связи с этим предписание не выдавалось. Штраф компании будет назначен в рамках рассмотрения административного дела.