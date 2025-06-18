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ФАС отменила согласование...

ФАС отменила согласование цены на «Диплам» для лечения СМА

18.06.2025
18:16
Дина Коблова
ФАС отменила решение об утверждении предельной цены на «Диплам» (МНН рисдиплам) для терапии СМА в связи с приостановкой действия регудостоверения на него. Препарат был зарегистрирован в России в декабре 2024 года, но уже в апреле 2025 года его регистрация была приостановлена.
Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила свое решение о согласовании предельной отпускной цены на лекарственный препарат с МНН рисдиплам (ТН «Диплам») в связи с приостановкой действия регистрационного удостоверения на него, следует из данных базы решений и правовых актов ФАС.

Речь идет о дженерике препарата «Эврисди» от Roche, который относится к средствам для лечения заболеваний костно-мышечной системы и представляет собой модификатор сплайсинга предшественника мРНК гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2), разработанный для лечения СМА. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2020 году, а в 2022 году вошел в Перечень ЖНВЛП.

«Диплам» производства индийской компании Jodas Expoim стал первым зарегистрированным в России дженериком «Эврисди». Минздрав выдал регудостоверение на лекарство в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года его действие было приостановлено. При этом в мае ФАС согласовала предельную стоимость препарата в 363,4 тыс. руб., что на 40% дешевле «Эврисди».

Ранее Минздрав одобрил второй дженерик рисдиплама, который применяется для лечения СМА. Регистрационное удостоверение на препарат получила компания «Промомед Рус».

Сейчас в России для лечения СМА, помимо рисдиплама, используются также нусинерсен («Спинраза») и онасемноген абепарвовек («Золгенсма»).

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