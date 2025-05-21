В России зарегистрирован еще один аналог рисдиплама

«Промомед Рус» получил одобрение на рисдиплам, следует из данных Госреестра лекарственных средств. Торговое наименование препарата совпадает с названием МНН. Препарат зарегистрирован по правилам ЕАЭС, регудостоверение действует до 2030 года.

Это уже второй аналог рисдиплама. Первое регудостоверение в декабре 2024 года получила индийская компания Jodas Expoim.

РУ на оригинальный рисдиплам принадлежит компании Roche. Патент действует до 2035 года.

«Эврисди» (МНН рисдиплам) был впервые зарегистрирован в России в 2020 году и тогда же получил орфанный статус. Он используется для лечения спинальной мышечной атрофии 1-го и 2-го типов у взрослых и детей с двух месяцев. В США и Европе «Эврисди» одобрен для лечения СМА у детей с рождения. В 2022 году препарат вошел в список ЖНВЛП.

В марте 2025 года компания «Герофарм» подала иск к PTC Therapeutics и Roche о выдаче принудительной лицензии на препарат по ст.1362 ГК РФ, которая предусматривает выдачу лицензии в случае, если изобретение не используется или недостаточно используется. В российской компании считают, что есть риск дефектуры препарата. В Roche заявили, что полностью покрывают потребности государства в препарате.