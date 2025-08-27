ФАС подозревает «Такеду» и «Фармимэкс» в сговоре при госзакупке лекарств на 6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения при закупках препарата из Перечня ЖНВЛП на сумму более 5,9 млрд руб. Речь идет о госзакупке орфанного препарата идурсульфаза (ТН «Элапраза»), применяемого для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство подозревает в заключении запрещенного «вертикального» соглашения единственного импортера лекарства в России — компанию «Такеда Фармасьютикалс», а также его ключевого дистрибьютора — АО «Фармацевтический Импорт, Экспорт» (АО «Фармимэкс»).

«Компании установили в допсоглашениях к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен», — поделились в ФАС.

Если вину установят, то организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.