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ФАС провела проверку...

ФАС провела проверку в «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», «Эдвансд Трейдинг», «Орфарм» и «Медфарм»

17.04.2025
19:20
Отдел новостей
ФАС провела проверки в АО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм», ООО «Медфарм». Поводом для проверок стали контракты на поставку лекарств для Центра лекобеспечения. 
Фото: ФАС России

Федеральная антимонопольная служба сообщила о новых внеплановых проверкиах фармкомпаний. На этот раз сотрудники антимонопольной службы посетили офисы АО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм», ООО «Медфарм».

Антимонопольщиков интересовали закупки для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России.

Накануне ФАС сообщила о проведении внеплановых антикартельных проверок фармацевтических компаний. Подозрения вызвали поставки Центра внедрения «Протек», «Фармстандарта» и «Примафармы» для нужд Центра лекобеспечения.

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