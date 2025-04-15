Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиДистрибуция
ФАС заподозрила «Протек»,...

ФАС заподозрила «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм» в картельном сговоре

15.04.2025
18:44
Отдел новостей
ФАС сообщила о проведении внеплановых антикартельных проверок фармацевтических компаний. Подозрения вызвали поставки Центра внедрения «Протек», «Фармстандарта» и «Примафармы» для нужд Центра лекобеспечения.
Фото: ФАС России

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановую антикартельную проверку фармкомпаний, которые участвовали в закупках для нужд Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, информирует телеграм-канал службы. АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» подозревают в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств. Подробности не сообщаются.

Сотрудники ФАС приехали в офисы компаний на территории Москвы и Московской области. Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей собранной информации.

«ФВ» направил запросы, в ФАС и «Протеке» от комментариев отказались.

В АО «Фармстандарт» подтвердили факт проведения 15 апреля внеплановой выездной проверки ФАС в офисе компании и сообщили, что не допускают нарушения действующего законодательства и осуществляют оперативное предоставление информации. «Фармстандарт» продолжит взаимодействие с ФАС для оперативного решения задач регулятора, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Примафарм» ранее уже подозревалась в картельном сговоре.

Подводя итоги антикартельной деятельности в 2024 года, ФАС отмечала, что фармацевтика вошла в число лидеров по количеству ограничивающих конкуренцию соглашений. Однако абсолютные цифры приведены не были.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.