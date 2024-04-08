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ФАС рассказала об...

ФАС рассказала об отмене «антимонопольных иммунитетов» в сфере интеллектуальной собственности

08.04.2024
18:19
Дина Коблова
ФАС объявила норму, которая может войти в «шестой антимонопольный пакет» — это «антимонопольные иммунитеты» в сфере интеллектуальной собственности. Ранее они не были предусмотрены антимонопольным законодательством.
Фото: freepik

«Антимонопольные иммунитеты» в сфере интеллектуальной собственности могут отменить в рамках «шестого антимонопольного пакета», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на cтатс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского.

По его словам, «ограничение конкуренции со стороны правообладателей путем злоупотребления своими исключительными правами приводит к незащищенности интересов потребителей и несет в себе риски монополизации цифровых товарных рынков». Поэтому ФАС считает целесообразным разработать соответствующие изменения в Закон о защите конкуренции.

Ранее антимонопольное законодательство не предусматривало «антимонопольные иммунитеты» в сфере интеллектуальной собственности. Соответствующие изменения были внесены в Закон о защите конкуренции начиная с 2006 года. Сначала в ст.10 была внесена норма, которая блокирует применение запрета на антиконкурентные действия со стороны монополистов в этой сфере, затем аналогичную норму внесли в ст.11 применительно к антиконкурентным соглашениям.

Ранее Минпромторг предложил ужесточить порядок расчетов с правообладателями патентов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности на лекарственные препараты из недружественных стран.

Также стало известно, что в России начнет работать межведомственная комиссия по вопросам использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. У представителей фарминдустрии инициатива вызывает определенную обеспокоенность.

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