Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ФАС разъяснила правила...

ФАС разъяснила правила закупки лекарств и применения национального режима

19.03.2025
14:56
Дина Коблова
ФАС на совещании с участниками госзакупок разъяснила ключевые аспекты закупки препаратов, включая применение национального режима и правила определения эквивалентности лекарственных форм. Особое внимание было уделено ограничениям на закупку иностранных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, а также условиям поставки многокомпонентных лекарств.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела ежеквартальное совещание с участниками системы госзакупок. В ходе встречи поднимались в том числе вопросы применения национального режима при закупках для государственных и муниципальных нужд и порядка определения начальной максимальной цены контракта. Презентацией с разъяснениями поделились в пресс-службе ФАС.

На заседании разбирали вопрос об установлении ограничений на закупку лекарств, не входящий в перечни ЖНВЛП и СЗЛС, если они происходят из иностранных государств и относятся к позиции 433 «Препараты лекарственные». Согласно разъяснению ФАС, ограничения и преимущества, предусмотренные постановлением № 1875 от 23.12.2024, не распространяются на закупки лекарственных препаратов, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, независимо от того, проводятся ли закупки по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ.

Еще на встрече был разобран вопрос о том, допустимо ли при описании объекта закупки указывать в качестве эквивалентных лекарственные формы или препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, если основной препарат или его форма включены в этот перечень. ФАС указывает: для признания эквивалентности разных форм одного препарата каждая форма должна быть отдельно указана в Перечне ЖНВЛП.

Кроме того, при закупке многокомпонентного лекарственного препарата допускается поставка однокомпонентных препаратов только в том случае, если эти компоненты зарегистрированы как самостоятельные лекарственные средства и включены в перечень жизненно важных лекарств.

Служба разъясняет, что на территории России в обращение поступают лекарства с запатентованным действующим веществом, а также препараты от производителей, не имеющих разрешения на производство лекарств с действующим веществом, защищенным евразийским патентованием. В связи с этим при рассмотрении заявок участников закупок закупочные комиссии должны учитывать разъяснения, содержащиеся в письмах ФАС.

Ранее Минфин разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках для госзакупок.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.