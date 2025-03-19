ФАС разъяснила правила закупки лекарств и применения национального режима

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела ежеквартальное совещание с участниками системы госзакупок. В ходе встречи поднимались в том числе вопросы применения национального режима при закупках для государственных и муниципальных нужд и порядка определения начальной максимальной цены контракта. Презентацией с разъяснениями поделились в пресс-службе ФАС.

На заседании разбирали вопрос об установлении ограничений на закупку лекарств, не входящий в перечни ЖНВЛП и СЗЛС, если они происходят из иностранных государств и относятся к позиции 433 «Препараты лекарственные». Согласно разъяснению ФАС, ограничения и преимущества, предусмотренные постановлением № 1875 от 23.12.2024, не распространяются на закупки лекарственных препаратов, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, независимо от того, проводятся ли закупки по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ.

Еще на встрече был разобран вопрос о том, допустимо ли при описании объекта закупки указывать в качестве эквивалентных лекарственные формы или препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, если основной препарат или его форма включены в этот перечень. ФАС указывает: для признания эквивалентности разных форм одного препарата каждая форма должна быть отдельно указана в Перечне ЖНВЛП.

Кроме того, при закупке многокомпонентного лекарственного препарата допускается поставка однокомпонентных препаратов только в том случае, если эти компоненты зарегистрированы как самостоятельные лекарственные средства и включены в перечень жизненно важных лекарств.

Служба разъясняет, что на территории России в обращение поступают лекарства с запатентованным действующим веществом, а также препараты от производителей, не имеющих разрешения на производство лекарств с действующим веществом, защищенным евразийским патентованием. В связи с этим при рассмотрении заявок участников закупок закупочные комиссии должны учитывать разъяснения, содержащиеся в письмах ФАС.

Ранее Минфин разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках для госзакупок.