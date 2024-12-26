Правительство определило условия нацрежима при госзакупках

Правительство опубликовало постановление № 1875 от 23.12.2024, которым утверждены меры по предоставлению национального режима при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Документ устанавливает запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юридическими лицами. Согласно приложению к постановлению, к таким товарам в том числе относятся:

аппараты искусственной вентиляции легких с кодами 232870 и 232890;

мебель медицинская;

изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок);

аппараты дыхательные автономные;

средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок).

Полный список содержит 151 пункт, лекарств в нем нет.

В перечень товаров, работ и услуг из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на госзакупки, вошли:

препараты лекарственные;

холодильники фармацевтические;

медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты;

бинты стерильные и нестерильные марлевые;

маски марлевые стерильные и нестерильные;

трости опорные;

повязки и покрытия раневые, покрытые и непокрытые лекарственными средствами, салфетки антисептические спиртовые;

подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон;

спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные, спирты жирные промышленные;

тальк и прочие присыпки для детей;

кремы детские;

реактивы химические общелабораторного назначения;

продукты разные химические, не включенные в другие группировки;

протезы внешние;

туторы верхних и нижних конечностей;

корсеты, реклинаторы, обтураторы;

приспособления ортопедические прочие;

вкладные корригирующие элементы;

средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки;

коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей.

Полный список содержит 465 пунктов.

Документом устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Кроме того, постановление устанавливает перечень информации и документов, которые подтверждают страну происхождения указанных товаров.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС. Отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.