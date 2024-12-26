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Правительство определило условия...

Правительство определило условия нацрежима при госзакупках

26.12.2024
19:18
Дина Коблова
Правительство определило условия национального режима при осуществлении государственных закупок. Постановление вводит запрет или ограничение на закупку товаров из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юрлицами. Еще устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.
Фото: 123rf.com

Правительство опубликовало постановление № 1875 от 23.12.2024, которым утверждены меры по предоставлению национального режима при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Документ устанавливает запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юридическими лицами. Согласно приложению к постановлению, к таким товарам в том числе относятся:

  • аппараты искусственной вентиляции легких с кодами 232870 и 232890;
  • мебель медицинская;
  • изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок);
  • аппараты дыхательные автономные;
  • средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок).

Полный список содержит 151 пункт, лекарств в нем нет.

В перечень товаров, работ и услуг из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на госзакупки, вошли:

  • препараты лекарственные;
  • холодильники фармацевтические;
  • медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты;
  • бинты стерильные и нестерильные марлевые;
  • маски марлевые стерильные и нестерильные;
  • трости опорные;
  • повязки и покрытия раневые, покрытые и непокрытые лекарственными средствами, салфетки антисептические спиртовые;
  • подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон;
  • спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные, спирты жирные промышленные;
  • тальк и прочие присыпки для детей;
  • кремы детские;
  • реактивы химические общелабораторного назначения;
  • продукты разные химические, не включенные в другие группировки;
  • протезы внешние;
  • туторы верхних и нижних конечностей;
  • корсеты, реклинаторы, обтураторы;
  • приспособления ортопедические прочие;
  • вкладные корригирующие элементы;
  • средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки;
  • коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей.

Полный список содержит 465 пунктов.

Документом устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Кроме того, постановление устанавливает перечень информации и документов, которые подтверждают страну происхождения указанных товаров.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС. Отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

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