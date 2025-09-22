БизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортаж
Мнения экспертовКалендарь событий
БизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиДистрибуция
ФАС согласовала цену...

ФАС согласовала цену на первый российский аналог афлиберцепта

22.09.2025
12:17
Дина Коблова
ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик «Континия» (афлиберцепт) для лечения заболеваний сетчатки глаза. Препарат разработан компанией «Генериум» и зарегистрирован Минздравом в мае. Стоимость упаковки будет на 18% дешевле оригинального лекарства «Эйлеа». 
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первый отечественный дженерик «Континия» (МНН афлиберцепт) для лечения заболеваний сетчатки глаза, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС согласовала цену на раствор «Континия» для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл на уровне 36 819 руб. Это на 18% меньше, чем стоимость такой же упаковки референтного лекарства «Эйлеа» (44 842 руб.).

Афлиберцепт — рекомбинантный гибридный белок, относящийся к классу ингибиторов факторов роста новообразованных сосудов.

Препарат с ТН «Эйлеа» разработала американская Regeneron Pharmaceuticals совместно с немецкой Bayer. Препарат применяется для лечения ряда глазных заболеваний, таких как неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации, макулярый отек и заболевания сосудов сетчатки.

Согласно данным из ГРЛС, регудостоверение (РУ) на «Эйлеа» действует до мая 2030 года.

Препарат «Континия» разработала российская фармкомпания «Генериум», Минздрав зарегистрировал лекарство в мае 2025 года? РУ действует до июля 2030 года. Отечественный препарат имеет четыре зарегистрированных показания к применению у пациентов с 18 лет:

  • неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации;
  • ухудшение зрения, вызванное макулярным отеком вследствие окклюзии центральной вены сетчатки или ее ветвей;
  • ухудшение зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком;
  • ухудшение зрения, вызванное миопической хориоидальной неоваскуляризацией.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
БизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.