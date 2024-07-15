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ФАС согласовала цену...

ФАС согласовала цену на первый российский дженерик «Брайдана»

15.07.2024
13:26
Дина Коблова
ФАС согласовала цену на отечественное лекарство «Дестинил», аналог зарубежного препарата «Брайдан» с МНН сугаммадекс. Цена первого российского дженерика снижена на 33%. Препарат с МНН сугаммадекс используется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на препарат «Дестинил» для устранения нейромышечной блокады, сообщили в пресс-службе ФАС. Это первый отечественный дженерик с МНН сугаммадекс, который применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств.

Стоимость «Дестинила» относительно цены на иностранный референтный препарат «Брайдан» на 33% ниже. Так, цена за упаковку отечественного препарата из десяти ампул в дозировке 100 мг/мл зафиксирована на уровне 34 182 руб. Такая же упаковка лекарства «Брайдан» стоит 51 526 руб.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат», — добавили в ФАС.

В службе также напомнили, что в медорганизациях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Фармфирма «Сотекс» получила регистрационное удостоверение на препарат «Дестинил» с МНН сугаммадекс в мае. Лекарство относится к группе селективных антидотов миорелаксантов. 

Лекарство разработано компанией Organon, которая в 2007 году была приобретена Schering-Plough. В 2009 году Schering-Plough объединилась с MSD (Merck & Co. — в Канаде и США). В Европейском союзе препарат зарегистрирован в 2008 году, в США — в 2015 году. В России Organon зарегистрировала препарат в 2010 году.

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