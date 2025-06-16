ФАС согласовала цену на российский дженерик препарата «Отесла»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на иммунодепрессант — первый российский дженерик с МНН апремиласт, сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет о препарате «Апремиласт-29Ф» производства компании ООО «29 февраля», Минздрав выдал регистрационное удостоверение на лекарство в апреле, следует из данных ГРЛС. Оригинальный препарат «Отесла» зарегистрирован в России в 2016 году нидерландской компанией «Амджен Европа Б.В.» и входит в Перечень ЖНВЛП.

Цена на дженерик ниже стоимости оригинального препарата на 27%. Так, например, цена за 56 таблеток «Апремиласт-29Ф» в дозировке 30 мг согласована на уровне 26 302 руб., а цена за такую же упаковку референтного препарата «Отесла» составляет 36 090 руб.

«Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — добавили в пресс-службе ФАС.

В мае 2024 года компания «ПСК Фарма» также начала проводить исследования биоэквивалентности препарата RB-0011 с МНН апремиласт.