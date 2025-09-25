ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик от гепатита С

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат для лечения гепатита С «Севальвео» (МНН глекапревир + пибрентасвир) от «Промомеда». Это второй отечественный дженерик оригинального препарата «Мавирет» от AbbVie. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного органа, цена снижена на 50% относительно стоимости референтного препарата.

В России зарегистрировано три препарата с МНН глекапревир + пибрентасвир: «Мавирет» — оригинальный препарат от AbbVie;

«Пинглерия» — первый отечественный дженерик от АО «Фармасинтез»;

«Севальвео» — второй отечественный дженерик от ООО «Промомед Рус».

После регистрации цены на второй дженерик цена на первый («Пинглерия») также должна быть снижена. «Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю», — отметили в ФАС.

Оригинальный препарат «Мавирет» компании AbbVie в дозировке 100 мг + 40 мг с фасовкой 84 таблетки стоит 171 741,82 руб. за упаковку.

Препарат «Пинглерия» зарегистрирован в июле 2024 года компанией «Фармасинтез». Его стоимость зарегистрирована в сентябре 2024 года: без НДС таблетки в дозировке 100 мг + 40 мг с фасовкой 84 таблетки стоят 103 045,09 руб. за упаковку. По сравнению с ценой оригинального препарата это ниже на 40%. Стоимость второго дженерика по сравнению с ценой первого ниже на 16,6%.