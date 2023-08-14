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ФАС согласовала цены...

ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик с МНН солифенацин

14.08.2023
16:53
Артем Косенок
ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик с МНН солифенацин. Стоимость относительно препарата иностранного производства «Везикар» снижена более чем на 15%.
Фото: freepik/www.freepik.com

ФАС согласовала цены на лекарственный препарат «Солифенацин Канон». Это первый отечественный дженерик с МНН солифенацин. Он относится к группе антихолинергических средств, применяется при лечении мочевыделительной системы. Об этом сообщается в telegram-канале антимонопольной службы.

Согласованные предельные отпускные цены на «Солифенацин Канон» снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства «Везикар» более чем на 15%. Так, цена за упаковку из 30 таблеток отечественного дженерика в дозировке 10 мг составила 760,96 руб. при зарегистрированной цене на референтный препарат в размере 918,26 руб.

По данным ГРЛС, препарат «Солифенацин Канон» был зарегистрирован в июне 2023 года. Владелец регистрационного удостоверения — ЗАО «Канонфарма продакшн».

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