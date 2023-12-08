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ФАС согласовала цены...

ФАС согласовала цены на первый российский дженерик с МНН ривастигмин

08.12.2023
16:20
Артем Косенок
ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции «Ривастигмин Канон». Это первый российский дженерик с МНН ривастигмин, цены на него снижены в среднем на 16%.
Фото: Freepik

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат для лечения деменции «Ривастигмин Канон». Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования ривастигмин, сообщили в пресс-службе ФАС.

Предельные отпускные цены на препарат снижены в среднем на 16%. Так, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 руб.

Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Экселон» (Novartis). Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 565 руб.

Согласование цен на первый отечественный дженерик, относящийся к группе психостимулирующих средств, повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в ФАС.

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