ФАС согласовала покупку «Риглой» региональных аптечных сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение ООО «Ригла» региональных аптечных сетей, об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

«Ригла» приобрела 99,9% долей в уставных капиталах организаций: ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фёст аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм» и ООО «Прима-фарм».

Сети находятся в Москве и Санкт-Петербурге, Республике Марий Эл, а также в Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областях.

«В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО «Ригла» не займет доминирующего положения», — заявили в УФАС.

Как пояснили «ФВ» в аптечной сети, речь идет о сделке по приобретению юридических лиц, владеющих 375 аптеками под брендами Farmani и «Аптечество».

Согласно условиям сделки, «Ригла» стала владельцем 247 аптек в Нижегородской области, 37 – во Владимирской, 36 – в Московском регионе, 24 – в Республике Марий Эл, 20 – в Кировской области, 8 – в Санкт-Петербурге и 3 – в Калужской области. Суммарное количество точек АС «Ригла» в указанных регионах выросло на 25%.

«Этот шаг позволит существенно усилить наши позиции в Нижегородской области, мы планируем нарастить долю в регионе до 18%. Кроме того, в 3,5 раза увеличится доля нашей сети в Республике Марий Эл, в 2 раза – в Кировской области, – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов. – Farmani и «Аптечество» – аптечные бренды, хорошо известные в регионах своего присутствия, отличающиеся лояльной клиентской базой, а также высокими стандартами корпоративной культуры».

В августе генеральный директор «Риглы» Попов рассказывал «ФВ», что с начала года было приобретено 436 аптек. Прежде всего компанию интересуют покрытие территорий присутствия сети и высокотрафиковые торговые площади, которых становится все меньше.

Ранее также стало известно, что «Ригла» вступила в сделку по консолидации с сетями «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 аптеки, расположенные во всех регионах Дальнего Востока, за исключением Чукотского округа.