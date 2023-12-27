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ФАС сообщила о...

ФАС сообщила о снижении в 2023 году цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП

27.12.2023
09:30
Артем Косенок
ФАС зафиксировала снижение 252 цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Это удалось сделать за счет приведения их в соответствие со стоимостью в референтных странах и выходу на рынок новых дженериков.
Фото: Freepik

В 2023 году зафиксировано снижение 252 цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Об этом сообщила ФАС в своем telegram-канале. В службе отметили, что это стало возможным за счет проводимого ФАС экономического анализа предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах.

Цены удалось снизить за счет на препараты в рамках 40 МНН удалось снизились за счет приведения их в соответствие со стоимостью в референтных странах и выходу на рынок новых дженериков. Понижение цен на лекарственные средства создаст равные условия их обращения, повысит доступность для потребителей, а также обеспечит экономию бюджета и личных средств граждан, подчеркнули в ФАС.

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