ФАС сообщила о снижении в 2023 году цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП

В 2023 году зафиксировано снижение 252 цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Об этом сообщила ФАС в своем telegram-канале. В службе отметили, что это стало возможным за счет проводимого ФАС экономического анализа предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах.

Цены удалось снизить за счет на препараты в рамках 40 МНН удалось снизились за счет приведения их в соответствие со стоимостью в референтных странах и выходу на рынок новых дженериков. Понижение цен на лекарственные средства создаст равные условия их обращения, повысит доступность для потребителей, а также обеспечит экономию бюджета и личных средств граждан, подчеркнули в ФАС.