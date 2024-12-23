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ФАС уличила KRKA...

ФАС уличила KRKA в нарушении антимонопольного законодательства

23.12.2024
15:29
Дина Коблова
KRKA необоснованно повысила отпускные цены на препарат от высокого артериального давления «Ко-Дальнева». В зависимости от дозировки стоимость лекарства выросла на 10—16%. ФАС признала такие действия нарушением и предписала установить экономически обоснованные цены на препарат.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала фармацевтическую компанию ООО «КРКА-РУС» нарушившей антимонопольное законодательство, об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Фармкомпания KRKA в 2023 году повысила отпускные цены на препарат «Ко-Дальнева» на 10—16% в зависимости от дозировки.

«Организация не представила обоснование такого повышения», — пояснили в ФАС.

Препарат не имеет аналогов. KRKA — единственный продавец этого лекарства, и фармкомпания установила монопольно высокие цены на его отдельные дозировки. Поэтому покупатели были вынуждены приобретать «Ко-Дальневу», несмотря на повышение стоимости.

Комиссия ФАС по итогам рассмотрения дела предписала KRKA устранить нарушение, установив экономически обоснованные цены на отдельные дозировки. Служба проконтролирует исполнение предписания.

Речь идет о препарате с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл, он применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП. Ранее ФАС возбуждала антимонопольное дело против KRKA в апреле прошлого года из-за нарушения Закона о защите конкуренции. Поводом для этого послужило также установление высоких цен на препарат «Ко-Дальнева».

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 17:27
Это хорошая новость для гипертоников.
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