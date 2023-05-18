ФАС возбудила дело на «Эвалар» из-за нарушений в рекламе препарата

ФАС обнаружила признаки нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В ФАС установили, что рекламодатель сообщал о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен из-за натурального состава.

В надзорном органе подчеркнули, что в соответствии с законом реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, запрещается утверждать в рекламе, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением.

О решении ФАС компании «Эвалар» стало известно только сегодня из опубликованного сообщения надзорного органа, сообщили «ФВ» в компании. Там ждут официальных документов, чтобы изучить вопрос.