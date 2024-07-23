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ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за аналога «Форсиги»

23.07.2024
19:29
Екатерина Ракитина
ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за выпуска дженерика лекарства для лечения сахарного диабета «Форсига». Оригинальный препарат защищен патентом до 2028 года. Ранее Верховный суд России подтвердил законность патентных прав производителя оригинала.
Фото: 8photo на Freepik

ФАС возбудила дело против АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» из-за выпуска «Фордиглифа» — аналога лекарства для лечения сахарного диабета «Форсига» (мнн дапаглифлозин). Дело открыто по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» против российской, соответствующий приказ подписал руководитель службы Максим Шаскольский 12 июля. Об этом «ФВ» рассказали в российском подразделении иностранной компании, ранее об этом сообщил РБК.

В ФАС подтвердили возбуждение дела в отношении «Акрихина», отметив, что рассмотрят его в установленном порядке. На рассмотрении службы находятся четыре дела, которые были возбуждены по признакам недобросовестной конкуренции со стороны производителей лекарств и три жалобы — от фармкомпаний, добавили там.

В «Акрихине» сказали «ФВ», что юристы компании изучают дело, но пока не готовы комментировать.

Оригинальный препарат принадлежит британско-шведской AstraZeneca и защищен патентом до 2028 года. Ранее фармкомпания уже жаловалась на нарушение своих прав в Следственный комитет России. Верховный суд 4 июля подтвердил законность патентных прав AstraZeneca на дапаглифлозин, писал «ФВ». Однако «Акрихин» все же ввел в оборот 22 серии «Фордиглифа».

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