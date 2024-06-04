Верховный суд подтвердил действие патента на «Форсигу»

Что решил Верховный суд

Верховный суд России пришел к выводу, что действие патента № 2746132 на препарат «Форсига» (МНН дапаглифлозин) компании AstraZeneca был выдан и продлен в соответствии с законом и сохраняет свое действие. Суд также удовлетворил жалобы Роспатента и AstraZeneca, отменив постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу №СИП-570/2022, где содержалась спорная позиция в отношении другого патента, относящегося к препарату. Об этом «ФВ» сообщила пресс-служба производителя.

«Этот судебный акт еще раз подчеркнул безусловный приоритет защиты интеллектуальной собственности для фармацевтической отрасли. Надеемся, позиция высшего судебного органа станет ориентиром для регуляторов и даст новую надежду как для компаний-оригинаторов, так и для огромного числа пациентов, нуждающихся в инновационных лекарственных препаратах», — говорится в сообщении компании.

Управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов, представляющий в суде интересы KRKA, сообщил «ФВ», что компания несогласна с решением Верховного суда по постановлению президиума СИП. «Мы будем обжаловать его в надзорном порядке. Но главное даже не в этом — дапаглифлозин, когда прекратился первый патент на него, перешел в общественное достояние. Прямая норма закона — ст. 1364 Гражданского кодекса позволяет его использовать без каких-либо ограничений. Выдача второго патента не отменяет это правило. Сейчас есть правовая коллизия двух норм», — заявил Залесов.

В чем суть спора

Как рассказал «ФВ» представитель AstraZeneca российский и евразийский патентный поверенный Владислав Угрюмов, есть патент № 2337916, где запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин; есть патент № 2746132, где запатентовано одно химическое соединение — дапаглифлозин.

Несколько компаний — «Акрихин» (представляет в России Polpharma), KRKA, «Северная звезда» — пытались оспорить второй патент. Пока значительного успеха удалось добиться KRKA. Компания подала возражение в Роспатент, оно не было удовлетворено. Затем был иск в Суд по интеллектуальным правам. Первую инстанцию производитель проиграл, а кассацию выиграл. Президиум СИП постановил отменить решение первой инстанции и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Однако ни AstraZeneca, ни Роспатент не согласились с таким решением кассационной инстанции и подали жалобы в Верховный суд. Из-за этого повторное рассмотрение возражения KRKA против патента все время откладывается.

Какие еще есть претензии

Компания «Акрихин» до окончания разбирательств решила ввести в гражданский оборот 16 серий дженерика «Фордиглиф», который произвела Polpharma. За этим последовала реакция AstraZeneca, которая обратилась в Следственный комитет, а также в Арбитражный суд. Компания подала иск о запрете «Акрихину» вводить препарат в оборот, изъять из оборота и уничтожить ввезенные партии дженерика.

«Акрихин» подал иск о защите деловой репутации к российской «дочке» компании AstraZeneca на 1 млрд руб. Поводом для разбирательств стали высказывания спикеров на российском фармфоруме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге, который проходил 14—15 мая. Там директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья ООО «Астразенека Фармасьютикалз» Виталий Дембровский сделал ряд заявлений, которые «направлены на создание неправомерных конкурентных преимуществ путем очернения репутации компании «Акрихин», сообщили в пресс-службе «Акрихина».

«Согласно просительной части искового заявления, истцом заявлено два требования неимущественного характера: о признании сведений не соответствующими действительности, об обязании опубликовать опровержение», — говорится в материалах дела.

Пока Арбитражный суд г. Москвы оставил исковое заявление без движения, поскольку оно было подано с нарушением требований.

В AstrаZeneca, в свою очередь, считают, что неправомерные действия компании «Акрихин» уже привели к значительному ущербу для компании, превысившему 500 млн руб. и продолжающему расти.