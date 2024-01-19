Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиДистрибуция
ФАС выдала предупреждение...

ФАС выдала предупреждение компании «Астеллас Фарма»

19.01.2024
17:18
Артем Косенок
Компании «Астеллас Фарма» выдали предупреждение. Организация отказалась заключить договор с поставщиком ООО «Фарм-Трэйд», аргументируя это тем, что оно не подходит под условия, связанные с объемом товарооборота. Однако ФАС посчитала такой отказ необоснованным.
Фото: Freepik

В ФАС обратился поставщик ООО «Фарм-Трэйд», по данным которого ООО «Астеллас Фарма Продакшен» отказалось заключить с организацией договор поставки лекарственных средств. Речь идет о препаратах с МНН мирабегрон (ТН «Бетмига») и ипраглифлозин (ТН «Суглат»). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В фармкомпании аргументировали отказ наличием в своей торговой политике такого критерия отбора дистрибьюторов, как объем товарооборота в размере не менее 10 млрд руб. в год.

Однако, по мнению ФАС, отказ экономически и технологически необоснован. Кроме того, наличие такого пункта в документе может ограничивать новым поставщикам возможность выхода на рынок и препятствовать установлению сбалансированных цен на эти препараты на госзакупках. Таким образом, действия ООО «Астеллас Фарма Продакшен» содержат признаки злоупотребления доминирующим положением.

ФАС выдала компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней исключить ограничивающий конкуренцию пункт из документа. Также она должна пересмотреть ранее принятое решение по заявке ООО «Фарм-Трэйд». В случае неисполнения предупреждения служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.