ФАС выдала предупреждение компании «Астеллас Фарма»

В ФАС обратился поставщик ООО «Фарм-Трэйд», по данным которого ООО «Астеллас Фарма Продакшен» отказалось заключить с организацией договор поставки лекарственных средств. Речь идет о препаратах с МНН мирабегрон (ТН «Бетмига») и ипраглифлозин (ТН «Суглат»). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В фармкомпании аргументировали отказ наличием в своей торговой политике такого критерия отбора дистрибьюторов, как объем товарооборота в размере не менее 10 млрд руб. в год.

Однако, по мнению ФАС, отказ экономически и технологически необоснован. Кроме того, наличие такого пункта в документе может ограничивать новым поставщикам возможность выхода на рынок и препятствовать установлению сбалансированных цен на эти препараты на госзакупках. Таким образом, действия ООО «Астеллас Фарма Продакшен» содержат признаки злоупотребления доминирующим положением.

ФАС выдала компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней исключить ограничивающий конкуренцию пункт из документа. Также она должна пересмотреть ранее принятое решение по заявке ООО «Фарм-Трэйд». В случае неисполнения предупреждения служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.