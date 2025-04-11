ФАС выдала предупреждение российскому представительству компании Amgen

ФАС выдала предупреждение российскому филиалу международной фармкомпании Amgen в связи с дискриминационными пунктами коммерческой политики, на основании которых ООО «Компания Фармстор» было отказано в заключении договора поставок. На устранение этих пунктов ФАС дала 30 дней, отмечается в сообщении в телеграм-канале антимонопольной службы.

Amgen занимает доминирующее положение на рынке реализации таких препаратов, как «Вектибикс», «Парсабив», «Пролиа», «Репата», «Эксджива», «Энплейт», сказано в пресс-релизе ФАС. В коммерческой политике организации содержатся экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера, на основании которых она отказала ООО «Компания Фармстор» в заключении договора поставки препаратов. По мнению ФАС, такие действия Amgen могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она предупредила компанию о необходимости исключить указанные пункты и пересмотреть решение по заявке ООО «Компания Фармстор». В случае неисполнения предупреждения в течение 30 дней со дня получения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Коммерческая политика — документ, регулирующий основные аспекты торговой деятельности и взаимодействия с контрагентами по коммерческим вопросам организации. Хотя ни один закон прямо не требует от фармкомпаний иметь коммерческую политику, согласно разъяснениям ФАС 2015 года, такой документ рекомендуется иметь хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, рассказал адвокат, партнер юридической фирмы BRACE Роман Шабров.

«Фармстор» пытается добиться допоставки препаратов Amgen и признания незаконным одностороннего отказа от договора начиная с 2022 года, ранее писал «ФВ». Согласно исковому заявлению, международная компания отказалась поставить препараты на сумму около 1,8 млрд руб., которые фигурировали в аукционах, выигранных в конце 2021 — начале 2022 года, сообщил «ФВ» генеральный директор «Фармстора» Валерий Наумочкин. По мнению истца, действия ответчика носили «преднамеренный и спланированный характер по ограничению доступа» дистрибьютора к товарному рынку.

Производитель же утверждает, что представители «Фармстора» неоднократно представляли поддельные письма о дефектуре продукции Amgen, в частности препаратов «Эксджива» и «Вектибикс», составленные от имени производителя. Это и стало основанием для одностороннего отказа от договора, сказано в первоначальном тексте решения суда, вынесенного в 2023 году в пользу истца. В «Фармсторе» действия по подделке и распространению писем отрицают и говорят об отсутствии доказательств тому в материалах дела. Сейчас оно рассматривается повторно. Ранее Amgen частично исполнил решение суда первой инстанции и допоставил часть требуемых лекарств, поэтому исковые требования были уточнены.

Заключенный между истцом и ответчиком договор устанавливает исключительно общие положения о взаимоотношениях сторон, не содержит существенных условий о наименовании и количестве поставляемого товара, указал Арбитражный суд Москвы в решении от 27 января 2025 года и отказал в удовлетворении иска.

Истец подал апелляционную жалобу, следующее заседание по делу запланировано на 15 мая.

«ФВ» направил запрос Amgen с просьбой прокомментировать ситуацию.