ФАС выявила картель...

ФАС выявила картель при поставках лекарств на 1,1 млрд рублей

15.09.2025
12:35
Дина Коблова
Картель при поставке жизненно важных лекарств на 1,1 млрд руб. выявила ФАС. Антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 109 закупочных процедурах заключили «Примафарм» и «Профарм».
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставке лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП на общую сумму более 1,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушившими антимонопольное законодательство (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции») признали ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». По данным ФАС, с 2022 по 2024 год компании заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 109 закупочных процедурах.

В апреле 2025 года служба провела выездную внеплановую проверку фармкомпаний. В ходе нее выяснилось, что «Примафарм» и «Профарм» использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1 135 711 227 рублей», — заявили в ФАС.

Организациям грозят штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Материалы дела передадут в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

