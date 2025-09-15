ФАС выявила картель при поставках лекарств на 1,1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставке лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП на общую сумму более 1,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Нарушившими антимонопольное законодательство (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции») признали ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». По данным ФАС, с 2022 по 2024 год компании заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 109 закупочных процедурах.
В апреле 2025 года служба провела выездную внеплановую проверку фармкомпаний. В ходе нее выяснилось, что «Примафарм» и «Профарм» использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.
«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1 135 711 227 рублей», — заявили в ФАС.
Организациям грозят штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Материалы дела передадут в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
