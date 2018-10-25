ФАС выявила очередной картель при госзакупках лекарств и медизделий

Антимонопольная служба возбудила по этому поводу дело. Торги проходили в 2015-2016 гг. на территории 8 субъектов РФ и завершались с минимальным снижением начальной цены контрактов.

Начиная с 2015 г. ФАС фиксирует взрывной рост картельных соглашений в сфере здравоохранения, заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Взрывной рост картельных соглашений, который мы фиксируем с 2015 года, связан с тем, что у ФАС появилось гораздо больше инструментов, с помощью которых раскрываются сговоры. Статистика показывает, что только за прошлый год заведено 80 дел по различного рода сговорам», – отметил Андрей Тенишев в интервью для «ФВ».

По его словам, выявляются картели, которые охватывают несколько тысяч аукционов, и доходы одного такого картеля достигают десятков, иногда сотен миллионов рублей. Вторая тенденция — все чаще и чаще в картельных соглашениях участвуют государственные заказчики.

«Ясно, что государственные заказчики, которые участвуют в этой схеме, уже не на свободе. Возможно, кто-то еще и на свободе, но думаю, ненадолго», – заявил г-н Тенишев



