ФАС выявила очередной картель при госзакупках лекарств и медизделий

ООО «Аксонмед», ООО «Дивайс», ООО «ИнтерМед», ООО «Лотос» и ООО «Сатори» подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен при участии в электронных аукционах на поставку инструментов, аппаратуры, расходных материалов и прочих медицинских изделий для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба ФАС.
Антимонопольная служба возбудила по этому поводу дело. Торги проходили в 2015-2016 гг. на территории 8 субъектов РФ и завершались с минимальным снижением начальной цены контрактов.
Начиная с 2015 г. ФАС фиксирует взрывной рост картельных соглашений в сфере здравоохранения, заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
«Взрывной рост картельных соглашений, который мы фиксируем с 2015 года, связан с тем, что у ФАС появилось гораздо больше инструментов, с помощью которых раскрываются сговоры. Статистика показывает, что только за прошлый год заведено 80 дел по различного рода сговорам», – отметил Андрей Тенишев в интервью для «ФВ».
По его словам, выявляются картели, которые охватывают несколько тысяч аукционов, и доходы одного такого картеля достигают десятков, иногда сотен миллионов рублей. Вторая тенденция — все чаще и чаще в картельных соглашениях участвуют государственные заказчики.
«Ясно, что государственные заказчики, которые участвуют в этой схеме, уже не на свободе. Возможно, кто-то еще и на свободе, но думаю, ненадолго», – заявил г-н Тенишев
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