Компании «Примафарм» и «Профарм» заподозрили в создании картеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух фармацевтических компаний — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм» — по подозрению в создании картеля (п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-135 «О защите конкуренции»). Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных в рамках государственных закупок лекарственных препаратов, составила более 1 млрд руб.

По данным ФАС, компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Торги проводились в 54 субъектах Российской Федерации, включая закупки в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как отмечают в службе, организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения как при совместном, так и при раздельном участии в торгах. В частности, речь идет о поставках ЖНВЛП, а также препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

В случае подтверждения вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч.2 ст.14.32 КоАП РФ.

В декабре правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О защите конкуренции». Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграции с базами данных ведомств и юрлиц запланирован на 2025 год.