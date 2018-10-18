FDA одобрило биосимиляр Humira компании Novartis

FDA одобрило биосимиляр препарата Humira, разработанный швейцарской компанией Sandoz («Сандоз»), являющейся дженериковым подразделением Novartis («Новартис»), сообщает Reuters. Оригинальный препарат разработан американской компанией AbbVie («ЭббВи»).
Несмотря на одобрение, Sandoz сможет начать продажу биосимиляра только в 2023 г., как и оговорено в лицензионном соглашении между компаниями.
Биосимиляр под торговым наименованием Hyrimoz предназначен для лечения нескольких заболеваний, в т.ч. ревматоидного артрита.
Биосимиляры Humira уже выводятся на европейские рынки.
AbbVie подписала целый ряд соглашений со своими конкурентами, в т.ч. с Mylan («Майлан») и Amgen («Амджен»), что позволяет компании контролировать американский рынок в ближайшем будущем.
В 2017 г. объем продаж Humira составил 18,43 млрд долл.
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