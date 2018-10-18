FDA одобрило биосимиляр Humira компании Novartis

Несмотря на одобрение, Sandoz сможет начать продажу биосимиляра только в 2023 г., как и оговорено в лицензионном соглашении между компаниями.

Биосимиляр под торговым наименованием Hyrimoz предназначен для лечения нескольких заболеваний, в т.ч. ревматоидного артрита.

Биосимиляры Humira уже выводятся на европейские рынки.

AbbVie подписала целый ряд соглашений со своими конкурентами, в т.ч. с Mylan («Майлан») и Amgen («Амджен»), что позволяет компании контролировать американский рынок в ближайшем будущем.

В 2017 г. объем продаж Humira составил 18,43 млрд долл.