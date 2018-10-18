FDA одобрило биосимиляр Humira компании Novartis

14:33
1 ноября 2018

Илья Дугин

354

FDA одобрило биосимиляр препарата Humira, разработанный швейцарской компанией  Sandoz («Сандоз»), являющейся дженериковым подразделением Novartis («Новартис»), сообщает Reuters. Оригинальный препарат разработан американской компанией AbbVie («ЭббВи»).

Несмотря на одобрение, Sandoz сможет начать продажу биосимиляра только в 2023 г., как и оговорено в лицензионном соглашении  между компаниями.

Биосимиляр под торговым наименованием Hyrimoz предназначен для лечения нескольких заболеваний, в т.ч. ревматоидного артрита.  

Биосимиляры Humira уже выводятся на европейские рынки.

AbbVie подписала целый ряд соглашений со своими конкурентами, в т.ч. с Mylan («Майлан») и Amgen («Амджен»), что позволяет компании контролировать американский рынок в ближайшем будущем.  

В 2017 г. объем продаж Humira составил 18,43 млрд долл.

Компании
AbbVie
Amgen
Novartis

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
18.10.2018
Начинается вывод на европейские рынки еще одного биосимиляра Humira
17.10.2018
Amgen начинает лонч биосимиляра Humira в ЕС
10.10.2018
Эксперты FDA положительно оценили биосимиляр ритуксимаба от компании Celltrion
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366