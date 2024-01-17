Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA одобрило генную...

FDA одобрило генную терапию на основе CRISPR против бета-талассемии

17.01.2024
17:18
Владимир Заболотских
FDA выдало разрешение на применение Casgevy для лечения бета-талассемии. Стоимость введения препарата составит 2,2 млн долл. 
Фото: fda.gov

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило препарат Casgevy на основе CRISPR для лечения бета-талассемии. Об этом сообщила компания Vertex Pharmaceuticals, разработавшая генную терапию совместно с CRISPR Therapeutics.

Это второе показание Casgevy, зарегистрированное американским регулятором. В декабре FDA выдало разрешение на применение препарата в качестве средства для лечения серповидно-клеточной анемии, и он стал первым первым одобренным методом лечения на основе технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.

Введение Casgevy — сложный процесс, который предполагает извлечение стволовых клеток человека и редактирование в них генов с помощью CRISPR в специализированной лаборатории. Отредактированные гены возвращают обратно в организм пациентов. Препарат работает в отношении как серповидно-клеточной анемии, так и талассемии, поскольку оба заболевания вызваны ошибкой в генах, ответственных за синтез гемоглобина.

Vertex заявила, что ведет работу по открытию сети медицинских пунктов в США, в которых пациенты смогут получать препарат. Сегодня ввести генную терапию в организм можно только в девяти авторизованных медцентрах.

Стоимость Casgevy составит 2,2 млн долл. Это подтвердила Vertex в ответ на запрос, пишет Reuters.  

Бета-талассемия — наследственное заболевание, которое характеризуется генетическим дефектом синтеза бета-полипептидных цепей, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина А. Это может привести к ряду последствий — от развития тяжелой анемии до гиперактивности костного мозга, переливаний крови и хелатной терапии железом на протяжении всей жизни человека. Болезнь чаще обнаруживается среди лиц средиземноморского, ближневосточного, южноазиатского и индийского происхождения. Ее лечение сегодня включает пожизненное переливание эритроцитарной массы, удаление селезенки или применение хелаторов железа.  

В 2022 году против бета-талассемии FDA одобрило генную терапию Zynteglo компании Bluebird Bio. Введение этого препарата отличается от Casgevy: стволовые клетки из костного мозга, взятые у пациента, обрабатывают вирусными векторами с нужным геном гемоглобина и возвращают обратно в организм. Цена Zynteglo — 2,8 млн долл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.