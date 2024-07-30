FDA одобрило китайский препарат для лечения шизофрении

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат ERZOFRI (paliperidone palmitate) китайской компании Luye Pharma для лечения шизофрении. Об этом разработчик лекарственного средства сообщил в пресс-релизе. Лекарство оказалось в числе одного из немногих разработанных в КНР и зарегистрированных в США.

ERZOFRI относится к классу атипичных антипсихотиков. Он блокирует дофаминовые D2-рецепторы и серотониновые 5-HT2A-рецепторы в мозге. Это объясняется тем, что чрезмерная активность дофаминергической системы связана с психотическими состояниями. Воздействие на серотониновую систему также помогает уменьшить галлюцинации и бред – основные симптомы шизофрении. Помимо этого, купирование одновременно D2- и 5-HT2A-рецепторов способствует нормализации дисбаланса в различных нейротрансмиттерных системах мозга, уменьшению проявления негативных симптомов шизофрении (к примеру, апатии и социальной изоляции), улучшению когнитивных функций у пациентов.

Регистрация ERZOFRI основана на исследовании с участием 281 пациента. Эффективность лекарственного средства оценивалась на основе его сравнения с другим атипичным антипсихотиком — Invega Sustenna (paliperidone palmitate), получившим одобрение американского регулятора еще в 2009 году. Лекарство китайского фармпроизводителя показало сопоставимые с его аналогом действенность и безопасность.

Шизофрения — тяжелое психическое расстройство, характеризующееся нарушением восприятия реальности, изменениями мышления и поведения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шизофренией страдает около 20 млн человек во всем мире.