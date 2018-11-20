FDA одобрило новый препарат для лечения острого миелолейкоза

Эффективность Daurismo была изучена в рандомизированном клиническом исследовании (КИ) с участием 111 взрослых пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, которые получали либо Daurismo в комбинации с LDAC, либо LDAC в качестве монотерапии. В КИ измеряли показатель общей выживаемости (ОВ) с даты рандомизации до даты смерти по любой причине. Результаты КИ показали значительное улучшение ОВ у пациентов, получавших Daurismo. Медиана ОВ составила 8,3 мес. для пациентов, получавших Daurismo + LDAC, по сравнению с 4,3 мес. для пациентов, получавших монотерапию LDAC.

Ранее FDA присвоило регистрационной заявке на Daurismo статус рассмотрения по ускоренной процедуре. Препарат также получил орфанный статус.