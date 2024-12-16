FDA одобрило первый PD-L1-ингибитор от плоскоклеточного рака кожи

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Unloxcyt (cosibelimab-ipdl) компании Checkpoint Therapeutics для лечения плоскоклеточного рака кожи.

Лекарство предназначено для взрослых пациентов с метастатической или местно-распространенной формой плоскоклеточного рака кожи при невозможности проведения хирургической операции или лучевой терапии, говорится в пресс-релизе американского биотехнологического производителя. Его вводят внутривенно в течение 60 минут каждые три недели. Как отметила компания, Unloxcyt стал первым PD-L1-ингибитором, зарегистрированным FDA для применения при этом показании.

Механизм действия препарата заключается в связывании с лигандом программируемой клеточной гибели 1 (PD-L1). Этот белок экспрессируется на поверхности раковых клеток и подавляет противоопухолевую активность организма, связываясь с рецептором PD-1 на T-лимфоцитах. Препарат блокирует взаимодействие между PD-L1 и PD-1, позволяя иммунным клеткам более эффективно атаковать и уничтожать опухоль.

Одобрение Unloxcyt основано на результатах клинического исследования с участием 109 пациентов. Положительный ответ на лечение наблюдался у 47% испытуемых с метастатической формой заболевания и у 48% — с местно-распространенной.

Плоскоклеточный рак кожи — второй по распространенности тип кожного злокачественного новообразования после базальноклеточной карциномы. Он развивается в эпидермисе — верхнем слое кожи — и обычно возникает на участках, подверженных воздействию солнечных лучей. В США ежегодно диагностируется около 1,8 млн новых случаев заболевания.