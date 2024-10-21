FDA одобрило первый нацеленный на белок клаудин-18.2 препарат для лечения рака желудка

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Vyloy (zolbetuximab) японской фармацевтической компании Astellas для лечения рака желудка. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Vyloy стал первым зарегистрированным в США препаратом, нацеленным на белок клаудин-18.2 (CLDN18.2). Это трансмембранный белок, используемый в качестве биомаркера диагностики различных онкологических заболеваний и мишени для борьбы с ними.

Семейство клаудинов участвует в формировании соединений между клетками, обеспечивая барьерную функцию эпителиальных тканей. Клаудин-18.2 преимущественно вырабатывают клетки желудка, в меньшей степени — клетки легких. Сверхэкспрессия этого белка характерна для клеток различных видов рака, особенно аденокарциномы желудка и пищевода.

Препарат Astellas одобрен в комбинации с химиотерапией на основе фторпиримидина и платины. Его разрешено применять при местнораспространенном неоперабельном или метастатическом раке желудка или гастроэзофагеального соединения с HER2-отрицательным и клаудин-18.2-положительным статусом.

Одобрение FDA основано на результатах III фазы двух клинических испытаний — SPOTLIGHT и GLOW. Первое исследование с участием 565 пациентов показало, что у испытуемых, получавших Vyloy, медиана выживаемости без прогрессирования составила 10,6 месяца, тогда как у тех, кого лечили плацебо и химиотерапией, — 8,7 месяца. Кроме того, медиана общей выживаемости в группе Vyloy достигла 18,2 месяца по сравнению с 15,5 месяца в контрольной группе.

GLOW охватило 507 пациентов. Vyloy увеличил медиану выживаемости без прогрессирования до 8,2 месяца по сравнению с 6,8 месяца в группе плацебо/химиотерапия. Медианные показатели общей выживаемости также отличались в двух группах: 14,4 и 12,2 месяца для исследуемой и контрольной групп соответственно.

Вместе с лекарственным средством американский регулятор зарегистрировал тест для диагностики опухолей, экспрессирующих клаудин-18.2. Его разработка принадлежит компаниям Ventana Medical Systems и Roche.

Astellas приобрела права на Vyloy в 2016 году, купив компанию Ganymed Pharmaceuticals за 1,4 млрд долл. Препарат уже получил одобрение в Японии, Европейском союзе и Великобритании.

Карцинома желудка входит в пятерку наиболее распространенных злокачественных новообразований в мире и в тройку наиболее смертоносных видов рака. Ежегодно выявляется около миллиона новых случаев этого онкозаболевания.