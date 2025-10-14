FDA одобрило первый подкожный препарат длительного действия при биполярном расстройстве

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало новое показание для препарата Uzedy (рисперидон), разработанного израильской Teva Pharmaceuticals и французской Medincell, — поддерживающее лечение биполярного расстройства 1-го типа у взрослых. Об этом говорится в пресс-релизе.

Uzedy стал первым подкожным препаратом длительного действия на основе рисперидона, одобренным при психическом заболевании. Инъекции необходимо делать всего раз в месяц, тогда как другие антипсихотики зачастую вводят раз в две недели внутримышечно.

Рисперидон относится к атипичным антипсихотикам второго поколения и используется в клинической практике с 1990-х годов. Он был впервые одобрен FDA в качестве средства для лечения шизофрении под торговым наименованием Risperdal (производитель Johnson & Johnson). Позже в список его показаний добавились биполярное расстройство и раздражительность при аутизме.

Медикамент блокирует дофаминовые D2-рецепторы для купирования психотических симптомов: бред, галлюцинации и психомоторное возбуждение. Также он подавляет серотониновые 5-HT2A-рецепторы, улучшая переносимость лечения (к примеру, у старых антипсихотиков среди побочных эффектов — двигательные нарушения, такие как тремор, скованность мышц, непроизвольные движения) и помогая не допустить развития негативных симптомов психических расстройств (апатии, отсутствия мотивации и социальной отчужденности).

Биполярное расстройство 1-го типа проявляется сменой эпизодов мании (всплески чрезмерно приподнятого настроения и раздражительности, рискованного поведения) и депрессии. Оно сложно диагностируется и часто сопровождается другими психическими патологиями. С этим диагнозом кратно увеличивается риск преждевременной смерти из-за суицидов и сердечно-сосудистых болезней. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году биполярным расстройством страдало около 0,5% населения мира (около 40 млн человек).

Uzedy впервые вышел на рынок США в 2023 году. Первым одобренным показанием препарата была шизофрения у взрослых. Его продажи в первом полугодии выросли на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 93 млн долл.