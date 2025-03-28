FDA одобрило первый препарат для лечения синдрома Прадера - Вилли

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Vykat XR (diazoxide choline) для лечения синдрома Прадера — Вилли. Об этом сообщила компания Soleno Therapeutics, которая разработала первое средство от этого редкого наследственного заболевания.

В основе патологии лежит отсутствие отдельных участков в 15-й хромосоме. Это вызывает слабый мышечный тонус и трудности с кормлением у младенцев. В возрасте от четырех до восьми лет у детей возникает неутолимое чувство голода, сохраняющееся на протяжении всей жизни. Болезнью страдают около 50 тыс. американцев.

Vykat XR доказал эффективность в клинических испытаниях. Лекарство выпускается в виде таблеток, которые воздействует на определенные пути в мозге, подавляя выработку пептида, регулирующего аппетит.

Soleno планирует начать продажи продукта с апреля этого года. Годовой курс будет стоить 466 тыс. долл.