FDA одобрило первый препарат для профилактики ВИЧ с применением раз в полгода

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ. Об этом сообщила компания Gilead Sciences в пресс-релизе.

Это первое средство для доконтактной профилактики с полугодичным интервалом между инъекциями. Его регистрация знаменует революцию в борьбе с ВИЧ-инфекцией, подчеркнул генеральный директор американской компании Дэниел О'Дэй.

Yeztugo препятствует размножению вируса, блокируя образование его защитной оболочки. Указывается, что в отличие от пероральных ВИЧ-препаратов инъекционная форма имеет более длительное действие за счет медленного высвобождения активного вещества. Пациентам больше не нужно помнить о ежедневном приеме таблеток.

Препарат доказал эффективность на III фазе двух клинических испытаний Purpose 1 и Purpose 2, которые производитель назвал «самыми всеобъемлющими» в истории. В первом лекарственное средство показало 100%-ную эффективность — ни одна из участниц в ЮАР и Уганде, получавших Yeztugo, не заразилась ВИЧ. Во втором среди более чем 2000 испытуемых инфицировались только двое.

Также препарат оказался на 89% более действенным, чем «Трувада» (тенофовир + эмтрицитабин) — еще одна разработка Gilead, получившая одобрение от FDA как средство для доконтактной профилактики в 2012 году.

Yeztugo будет продаваться в стране по 28 218 долл. за две дозы. Это лишь немного дороже «Трувады», годовой курс которой обходится американцам в 24 тыс. долл.

Ранее наиболее долгодействующим антиретровирусным препаратом был Apretude (каботегравир) компании ViiV Healthcare (принадлежит GSK). Инъекции препарата, зарегистрированного в 2021 году, делаются каждые два месяца.

По данным ООН, количество ВИЧ-инфицированных ежегодно увеличивается на 1,3 млн человек. В Африке наиболее высокие показатели заболеваемости. Доступные сегодня терапии в виде таблеток зачастую принимаются нерегулярно из-за забывчивости или нежелания, вызванного общественным порицанием.